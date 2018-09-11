В Центре планирования семьи и репродукции открылось отделение патологии новорожденных

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Центре планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте в Москве открыли отделение патологии новорожденных, а также недоношенных детей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Как отмечается, врачи центра смогут оказать медпомощь на всех этапах, начиная от момента планирования беременности и заканчивая выхаживанием новорожденных.

"Ранее после стабилизации состояния ребенка для дальнейшего выхаживания направляли в перинатальные центры", – говорится в сообщении пресс-службы.

В отделении есть 20 коек, включая палату реанимации и интенсивной терапии. Также созданы комфортные условия для совместного круглосуточного пребывания матери и ребенка.

"Наша медицина и технологии позволяют выхаживать детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. В частности, за последние семь лет показатель выживаемости новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела достиг 87 процентов", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна.

Ежегодно центр сможет принимать около 1,5 тысячи детей.

Ранее сообщалось, что в конце текущего года могут ввести в эксплуатацию крупнейший в Европе перинатально-кардиологический корпус клинической больницы №67.

Здания будет располагаться на улице Саляма Адиля. В центре будет четыре блока: роддом на 330 рожениц, кардиология, консультативно-диагностический центр для матерей и детей, учебный центр с аудиториями на 120 студентов кафедры акушерства и гинекологии медицинской академии имени Сеченова.