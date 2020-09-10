В Минздраве зафиксировали вспышки коронавируса в 11 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил о том, что в 11 регионах РФ фиксируются вспышки коронавируса.
"В нашей стране еще идет так называемая первая волна вируса. Всплески – прибавление новых случаев диагностированных больных с COVID-19 – зафиксированы в 11 субъектах", – сообщил он.
За последние сутки в России подтвердили 5 363 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 302 не имели клинических проявлений болезни. В столице за это время от COVID-19 вылечились 1 434 пациента.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса.
Специалист ответил на вопросы о COVID-19
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