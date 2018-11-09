Московские врачи устранили младенцу сдавление головного мозга

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Команда нейрохирургов детской клиники имени В.Ф. Войно-Ясенецкого устранила у новорожденного редкий перелом лобной кости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

10-дневный младенец поступил в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей с крайне редким отклонением – вдавленным переломом лобной кости справа.

"Перелом также вызывал компрессию (сдавление) головного мозга, что при дальнейшем росте мозга может привести к серьезным и тяжелым последствиям для организма малыша. Ребенку требовалась сложная операция", – рассказали в департаменте.

В ходе операции врачи провели репозицию перелома лобной кости и избавили мозг ребенка от компрессии. Операция была выполнена с помощью разреза не более 1,5 сантиметра, а объем кровопотери составил лишь 2 миллилитра. Ребенок здоров, шрам от операции не будет виден за волосами.