Московские врачи научились бороться с врожденной атрезией хоан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные врачи разработали методику лечения от врожденной атрезии хоан. Эта редкая патология дыхательных путей, при которой нарушена проходимость полости носа.

Порок развития как правило выявляют сразу после рождения. При полной атрезии хоан крик является единственным способом, при котором воздух попадает в дыхательные пути ребенка. Из-за этого могут развиться гипоксия и дыхательная недостаточность. Кроме того, есть риск асфиксии, приводящей к летальному исходу.

Частичное проявление патологии чревато неправильным формированием лицевого скелета, нарушением роста зубов и отставанием ребенка в психическом развитии.

Прежде недуг, который также бывает приобретенным, лечился операцией, в результате которой пациенты были вынуждены более шести месяцев носить стент-трубку, установленную в полость носа. Это приспособление предотвращало повторное рубцевание. Однако это мешало вести нормальный образ жизни.

Теперь медики помогут детям с таким диагнозом благодаря работе специалистов научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Вельтищева и РНИМУ имени Пирогова, представившим уникальный метод хоанопластики, сообщает сайт РНИМУ имени Пирогова.

Новая реконструктивная операция занимает всего 1-1,5 часа подразумевает использование лоскутов собственной слизистой оболочки. При этом на реабилитацию требуется всего три дня.

"Чтобы предотвратить смещение лоскутов в процессе дыхания, речи и приема пищи, специалисты фиксируют слизистую всего на несколько дней силиконовым баллоном, после чего пациент полностью здоров и может вернуться к нормальному образу жизни. Сроки реабилитации сокращаются в 20 и более раз", – рассказали в пресс-службе.

Ранее американским врачам удалось вырезать опухоль весом 23 килограмма. До операции пациентка испытывала боли при каждом приеме пищи.

