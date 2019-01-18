У жительницы США выросла опухоль весом 23 кг

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В США врачи провели уникальную операцию, удалив у пациентки опухоль весом 23 килограмма, сообщает портал "Дни.ру".

Женщина обратилась за помощью к врачам, когда у нее резко ухудшилось самочувствие. По ее словам, она испытывала боли при каждом приеме пищи. Компьютерная томография установила, что всему виной оказалась опухоль, которая уже начала вытеснять внутренние органы и затрудняла поступление крови в мозг. Ситуация в ближайшие недели могла закончиться летальным исходом.

Врачи провели операцию. Оказалось, что образование доброкачественное, жизни пациентки ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что врачи в Московской области удалили у пациентки 15-килограммовую опухоль. Удаление кистомы яичника провели врачи-онкологи и гинекологи Королевской городской больницы. После операции женщину перевели в отделение гинекологии под наблюдение специалистов. Удаленная опухоль развивалась в течение года.

Кроме того, хирурги института оториноларингологии имени Свержевского в Москве прооперировали пациентку с редкой врожденной опухолью (холестеатомой) височной кости размером 3 на 4 сантиметра. Врачи рассказали, что пациентка обратилась в клинику с диагнозом "образование височной кости справа" после обследования участковым неврологом. Она никогда не страдала отитом и не имела жалоб на ЛОР-органы, но после магнитно-резонансной томографии ей поставили этот редкий диагноз.