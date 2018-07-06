Минздрав спрогнозировал продолжительность жизни в 2030 году

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Продолжительность жизни в России к 2030 году должна увеличиться до 80,1 года. К такому выводу пришли гериатры Минздрава России, передает РИА Новости. Сегодня продолжительность жизни в среднем составляет 73,5 года.
Главный гериатр, доктор медицинских наук Ольга Ткачева отметила, что если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность их жизни будет составлять 75,8 лет, а женщин – 83,7 года. По ее словам, появляются научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции.
Ткачева сообщила, что в разных регионах Европы провели исследование: ученые сравнили когнитивные и физические функции у 18,7 тысячи человек, которым было 50 лет и более в 2003–2004 годах и у 16,6 тысячи, которым было 50 лет и более в 2013 году. В результате оказалось, что позже рожденные люди имели достоверно лучшие когнитивные функции, чем их ровесники 10 лет назад, и когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствовали когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году.
Ученые Сиднейского университета выяснили, что быстрая ходьба продлевает жизнь эффективнее, чем медленные прогулки. Эксперты провели исследование, и оказалось, что по сравнению с медленной ходьбой при среднем темпе риск преждевременной смерти уменьшался на 20%, а при быстром – на 24%.
Прогулки особенно положительно влияли на людей старше 60 лет. Средний темп помогал снизить на 46% возможность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом быстрый темп снижал этот риск на 53%.
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