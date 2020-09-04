Во Франции зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса

04 сентября, 21:09
Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias
Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) Франции объявила, что за сутки в стране установлено 8 975 случаев коронавируса, что является рекордным показателем. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее максимальный прирост по инфекции во Франции зарегистрировали еще в марте. Тогда в стране заболели 7 578 человек за сутки.
Нынешнему скачку предшествовали более 7 тысяч заболевших за сутки как в среду, так и в четверг – 2 и 3 сентября соответственно.
За весь период наблюдений во Франции скончались 30 686 человек. В больницах по-прежнему остается 4 671 пациент. Причем 473 из них требуется реанимационная помощь.
Ранее о втором пике пандемии коронавируса рассказали в Турции. Глава местного министерства здравоохранения объяснил, что вспышку могло спровоцировать несоблюдение мер безопасности по COVID-19.
В России за последние сутки подтвердили 5 110 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Из них 1 235 случаев не имели клинических проявлений болезни.
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