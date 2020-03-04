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Общество

11:10

Депздрав напомнил москвичам, как правильно запивать таблетки без побочных реакций

медицина общество

Фото: depositphotos/avemario

Главный внештатный специалист – клинический фармаколог департамента здравоохранения столицы Марина Журавлева сообщила, что таблетки надо запивать чистой кипяченой водой. Другие напитки могут вызвать побочные эффекты, в том числе повышение концентрации в организме, передает Агентство "Москва".

По словам клинического фармаколога Депздрава, запивая препараты молоком, чаем или кофе, может снизиться действие лекарственного вещества. Журавлева добавила, что ряд соков приводит к повышению концентрации лекарства в организме человека.

"Причем таблетки нужно глотать не разжевывая и запивать достаточным количеством воды", – напомнила она.

Молоко и кисломолочные продукты могут снизить концентрацию препарата в крови. Наибольшую угрозу для организма представляет сочетание грейпфрутового сока с антибиотиками.

"Чай за счет содержания в нем в большого количества танина значительно изменяет всасывание железосодержащих препаратов", – подчеркнула Журавлева.

Уточняется, что в составе кофе есть кофеин, в связи с чем после приема средств от повышенной кислотности желудочного сока может произойти судорожный синдром.

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