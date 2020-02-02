"Дыра" в животе, или диастаз: что не поможет избавиться от проблемы

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое диастаз, как в домашних условиях выяснить, есть ли он у вас, и как наверняка решить эту проблему.



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Беременность – это прекрасный период ожидания пополнения семейства. Неважно, сколько детей в семье: появление малыша – это всегда событие, к которому готовятся заранее. Но многие женщины уже после родов часто сталкиваются с такой проблемой, как диастаз. Что это такое? Это когда прямая мышца живота после его увеличения во время беременности начинает расходиться в стороны. То есть правая и левая отделяются друг от друга, образовывая как бы щель. Да, это не дыра в прямом понимании этого слова, но из-за ее наличия, во-первых, визуально живот начинает сильно выпирать (как на ранних сроках беременности), а во-вторых, в эту "щель" может попасть кишечник, образовав грыжу и защемление. И тогда может понадобиться срочная госпитализация.

Многие женщины, которые знают, что у них есть диастаз, не обращаются к хирургам, а пытаются с ним "бороться" пользуясь советами моих "любимых" фитнес-блогеров. А они в свою очередь настоятельно рекомендуют качать пресс, что рано или поздно якобы приведет к решению проблемы. На самом деле, это категорически не так. И чтобы вы в этом убедились, я расскажу вам собственную историю борьбы с диастазом. Точнее, докажу:

Думаю, стоит начать с того, что диастаз – это не только чисто проблема женщин, причем именно рожавших. Я не знаю точной статистки, но если вы рожали, то это не значит, что у вас будет диастаз, а если вы не рожали, это тоже не дает гарантии, что данная проблема у вас не проявится. Так что диастаз встречается и у женщин, и у мужчин.

В моем случае проблема появилась аж 20 лет назад. Самое страшное заключалось в том, что я не знал, что у меня именно диастаз. Я думал, у меня некие проблемы с пищеварением, которые приводили к вздутию живота и увеличению его визуального объема. Я не буду погружать вас в историю посещения ряда врачей, которые, вместо того чтобы направить меня к хирургу, гоняли меня по гастроэнтерологам, пытаясь выявить проблемы именно со стороны пищеварения. Скажу только, что я отчаялся решить эту задачу, пока совершенно случайно не услышал это слово и чисто из любопытства не решил почитать об этом в интернете.



Дальше я пошел к хирургу, который уже и поставил официальный диагноз.

А теперь самое важное для всех, кто, зная о наличии патологии, пытается "закачать" ее упражнениями на пресс. Я 26 лет занимаюсь спортом, за последние восемь лет я подготовился к ряду соревнований в таком упражнении, как "становая тяга", сдал на мастера. Другими словами, живя с диастазом, я 20 лет занимался разными видами спорта, и в каждом из них я качал пресс.



Но проблема не уходила. Более того, при тех нагрузках, которые я себе давал, риск, что из-за диастаза может произойти защемление кишечника (особенно когда я начал поднимать штанги весом больше двухсот килограммов) был очень высок! Но именно благодаря тому, что я всегда тренировал пресс, я смог накачать настолько сильную мышцу, что она сдерживала дальнейшее расхождение диастаза – это защитило от более серьезной патологии. То есть я делал некую профилактику, но ни в коем случае не лечил себя.

Когда я решился на операцию, оказалось, что у меня уже есть пупочная грыжа, а сам диастаз был размером 4х12 сантиметров, но прямая мышца живота оказалась настолько мощной, что я спокойно тренировался все эти годы (это очень удивило хирурга, который никогда с этим не сталкивался).

Для тех, кто пока не знает, есть у них эта проблема или нет, я могу посоветовать провести элементарный тест. Нужно лечь на пол или скамью, корпус и ноги должны быть прямыми. Затем приподнимите голову и начните поднимать грудную клетку. В норме, если нет диастаза, живот должен уходить внутрь, как бы проминаться, как канатная дорога. При диастазе, во время даже легкого подъема грудной клетки, прямая мышца живота будет приподниматься вверх, образуя бугорок.

Но это не повод для паники, тем более если до этого вы не чувствовали никакого дискомфорта. Просто запишитесь к врачу, который уже точно поставит вам диагноз.

Что касается операции, то диастаз ушивается методом лапароскопии, то есть через проколы. В зависимости от формы диастаза операция может идти от полутора до трех часов, естественно, под общим наркозом. В моем случае пришлось делать двойную операцию, так как мне ушивали не только диастаз и убирали грыжу, но и вшивали специальную сетку, задача которой – создать дополнительный корсет для дальнейших физнагрузок. После операции выписывают на третьи сутки.

Если вы привыкли регулярно заниматься фитнесом или спортом, то у вас будут ограничения по нагрузкам в течение трех месяцев. Дальше можно потихоньку возвращаться к привычному ритму тренировок.