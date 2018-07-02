В Госдуме предложили создать национальную базу мутаций

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В Госдуме предложили создать национальную базу генетических мутаций. С таким предложением выступил члена думского комитета по охране здоровья Александр Петров. По его мнению, база будет очень полезна для лечения и профилактики генетических заболеваний россиян.

2 июля депутат представит свой проект министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой на заседания комитета.

Как пояснил автор инициативы, создав базу мутаций и генетических данных, можно будет "наработать клиническую практику и в результате выдать по каждой мутации стандартизированные виды лечения". "Сегодня это у нас отсутствует: каждый врач по-своему смотрит на ситуацию, нет единых подходов к лечению мутаций", – заявил парламентарий в беседе с RT. Он также отметил важность профилактики заболеваний, связанных с генетическими мутациями.

"Сегодня невозможно при проведении генетического исследования получить медицинское заключение", – пояснил Петров. В результате, добавил он, врачи не могут опираться на это заключение при дальнейшем лечении пациента. "Поэтому предлагается разработать целый блок нормативной базы, законов и подзаконных актов для того, чтобы всё, что касается генетики, находилось в правовом поле и могло использоваться для лечения наших граждан", – отметил депутат.

Заседание комитета Госдумы по охране здоровья пройдет 2 июля. В нем примет участие глава Минздрава Вероника Скворцова.