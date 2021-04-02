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Регионы

11:35

Врачей, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят

медицина регионы

Фото: телеграм-канал Mash

Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, проводивших операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара", – написал он.

Ранее сообщалось, что более 120 человек эвакуировали из кардиохирургического центра в Благовещенске, где горела кровля. Из здания вывели 70 пациентов и 50 человек персонала. Первых доставили в лечебно-профилактические учреждения Благовещенска.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для проведения разведки с воздуха применили беспилотную авиационную систему.

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