Малый и средний бизнес освободят от противогазов и продуктовых запасов

Нагрузку на малый и средний бизнес в области гражданской обороны планируют снизить. Небольшим компаниям не придется готовить запасы продуктов и средств индивидуальной защиты на случай чрезвычайных ситуаций. Соответствующий проект приказа подготовили в МЧС.

Документ отменяет необходимость разработки планов гражданской обороны для тех организаций, которые не предполагают работу в военное время.

При этом крупные предприятия, работа который продолжится в условиях войны, по-прежнему будут обязаны предъявлять планы ГО, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МЧС Ирину Россиус.

В настоящее время все предприятия должны организовывать мероприятия по ГО, создавать и поддерживать местные системы оповещения сотрудников и создавать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. В противном случае им грозят административные штрафы в размере 5-10 тысяч рублей для физических лиц и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц.