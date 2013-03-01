Форма поиска по сайту

Новости

01 марта 2013, 19:18

Спорт

Сборная России по лыжным гонкам завоевала бронзу в эстафете

Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла третье место в эстафете на чемпионате мира в итальянском Валь-ди-Фьемме. От первого места российскую четверку отделили две с небольшим секунды.

Первое место завоевала сборная Норвегии, а вторыми стали шведские лыжники.

В составе сборной России выступали Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Легков и Сергей Устюгов.

Отставание россиян от сборной Норвегии составило 2,4 секунды. Шведы расположились в 1,2 секунды от лидера.

лыжные гонки

