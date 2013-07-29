Эффективную промышленность столицы поддержат льготной ставкой аренды

Эффективные промышленные предприятия столицы поддержат льготной ставкой аренды за земельные участки. Об этом заявил первый замглавы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Михаил Ан.

"В свою очередь, возникает вопрос, как оценивать предприятия, претендующие на льготы? Оценивать будем по эффективности использования территории и по производительности труда. Естественно, что топ-20 предприятий в своей отрасли будут оцениваться как эффективные", - уточнил чиновник.

В ведомстве добавили, что в рамках поддержки предприятий, стремящихся на мировой рынок, планируется компенсация части расходов при выходе на экспорт. Так, власти уже запустили серию тренингов об адаптации предприятий к работе в условиях ВТО.