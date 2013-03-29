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29 марта 2013, 14:02

Общество

Одиночный пикет с требованием лета прошел возле здания Гидрометцентра

Фото: @tsitsurskaya

В пятницу, 29 марта, возле здания Гидрометцентра прошел одиночный пикет с требованием лета.

По сообщению очевидца в Twitter, мужчина в плавках и очках пикетировал здание с плакатом, на котором было написано "#СкорейБыНаступилоЛето".

Между тем, как сообщает Гидрометцентр, 29 марта днем на улицах Москвы температура воздуха будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла. А минусовая температура ночью продержится в столице еще около недели.

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