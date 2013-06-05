Арт-группа Gelitin прочитает в столице лекцию и устроит перформанс

Rabbit, 2005. Фото: gelitin.net

25 июня в столицу приедет скандальная арт-группа "Желатин" (Gelitin). Австрийские дадаисты не только прочитают лекции, но и порадуют уникальным перформансом, который станет настоящим событием на российской арт-сцене.

У гостей лекции, которая пройдет в Государственной галерее на Солянке, будет уникальная возможность задать вопросы бунтарям от природы, поражающих умы людей своими провокационными перформансами и инсталляциями.

Впервые Gelitin приезжали в Москву на биеннале в 2005 году.

Gelitin - группа австрийских художников, проводившие совместные выставки и художественные акции с 1993 года. В группу входят Вольфганг Гантер, Али Янка, Тобиас Урбан и Флориан Райтер.

Впервые на международной художественной арене их заметили в 1997 году, когда их проекты начали показываться не только в родной стране, но и в галереях Нью-Йорка.

Начало лекции – в 20:00. Для участия в лекции необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 621 55 72