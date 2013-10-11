Легкоатлетки Медведева и Данилова дисквалифицированы за доппинг

Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала российских легкоатлеток Екатерину Медведеву и Евгению Данилову на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Екатерина Медведева дисквалифицирована начиная с 13 июня 2013 года; Евгения Данилова - начиная с 03 октября 2013 года, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Кроме того, Всероссийская федерация легкой атлетики на основании и во исполнение решения НП "РУСАДА" приняла решение о дисквалификации спортсменки Анны Доментьевой сроком на 2 года за нарушение антидопинговых правил, начиная с 19 июня 2013 года.