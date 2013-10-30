Форма поиска по сайту

30 октября 2013, 16:53

МЧС доставит в Москву еще двоих пострадавших при теракте в Волгограде

В Москву самолетом МЧС доставят еще двоих пострадавших в волгоградском теракте, сообщает пресс-служба Минздрава.

В данный момент в столице проходят лечение пять пострадавших: один находится в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, двое - в Институте хирургии им. Вишневского, еще двое проходят лечение в ЦИТО им. Приорова.

Напомним, 21 октября около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда взорвался автобус. По предварительным данным, взрывное устройство сработало, когда автобус находился на остановке общественного транспорта "Лесобаза". Его привела в действие террористка-смертница Наида Асиялова.

В результате теракта пострадали 54 человека, в том числе 20 детей, 6 человек погибли.

