В Москве начали дешеветь квартиры

"Утро": В Москве дешевеют квартиры

Весной в столице начали дешеветь квартиры. Обычно в это время на рынке жилья наблюдается бум, однако в этом году покупателей немного, пишут "Ведомости".

Чтобы быстрее реализовать жилье, продавцы стали снижать цены. Так, за последний месяц произошло небольшое снижение стоимости квартир — на 0,4 процента, а с начала года метр подорожал всего на 0,7 процента, что с учетом инфляции фактически означает снижение, отмечают эксперты.

При этом больше всего подешевели квартиры в старых домах - на 2,8 процента. Это связывают с уменьшением количества ипотечных сделок. Затишье отмечают и на рынке новостроек в границах старой Москвы.

Спрос перемещается на новые территории, где широко представлено жилье экономкласса, которого не хватает столице. По данным риэлторов, до 75 процентов покупок приходится на квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей.