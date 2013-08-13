Жители снесенной в СВАО пятиэтажки получили ключи от нового жилья

Жители снесенной на северо-востоке столицы пятиэтажки серии К-7 получили ключи от нового жилья, информирует пресс-служба московского департамента градостроительной политики.

Так, в новостройку переехали жители Южного Медведкова.

"В ближайшее время подрядчик приступит к сносу еще двух пятиэтажек по адресам: Ясный пр., д.12, корп.2 и д.14. Ожидается, что к демонтажу этих зданий приступят 20 и 15 августа соответственно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что программа сноса пятиэтажек выполнена в СВАО более чем на 71%. До конца года в округе демонтируют 14 зданий за счет городского бюджета в районах: Бутырский - 4, Северное Медведково - 6 и Южное Медведково - 4.

Всего по программе до 2015 года будут демонтированы 323 дома. 216 домов будет снесено за счет городского бюджета, остальные - за счет инвестиционных контрактов.