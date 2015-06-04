Москвичи решат менять ли процедуру перевода жилых помещений в нежилые

Вопрос об изменении процедуры перевода жилых помещений в нежилые вынесен на электронный референдум в рамках проекта "Активный гражданин".

Усложнение процесса получения разрешения приведет к сокращению количества открываемых магазинов и аптек в шаговой доступности, но позволит защитить интересы жильцов района. Как отметил заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы Иван Щербаков, столичным властям необходимо соблюсти баланс интересов малого бизнеса и собственников квартир.

Участники "Активного гражданина" смогут проголосовать за или против введения уточнения решений собственников при выдаче разрешений предпринимателям. По мнению экспертов, которые рассматривали этот вопрос, процедура перевода должна быть продуманной и прозрачной.

В настоящее время для изменения статуса помещения предприниматель подает документы о праве собственности на квартиру и проект перепланировки. В случае обустройства отдельного входа или реконструкции, которая затрагивает общедомовое имущество, также необходимо получить решение общего собрания собственников и заручиться поддержкой 2/3 голосов собственников помещений в доме.