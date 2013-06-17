Фотоконкурс "Москва: наследие веков" продлится до 31 августа. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

К 1 июня были получены сотни работ из 17 городов России, однако жюри отметило лишь одну работу-победителя фотографа Алексея Белкина и 10 работ, достойных выставки. В связи с этим фотоконкурс продлен до 31 августа.

Участникам, чьи работы получат наибольшее количество "лайков", вручат зеркальную фотокамеру и планшет. Выставка лучших работ состоится в сентябре.

Напомним, фотоконкурс стартовал в апреле, и для участия в нем необходимо прислать на почту fotonasledie@mail.ru фотографии московских объектов культурного наследия. На рассмотрение принимаются работы участников от 18 до 30 лет.