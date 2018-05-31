"Дикую мяту" увидят жители всей страны

Фото: портал Москва 24/Сергей Бабенко

Выступления хедлайнеров во время фестиваля "Дикая мята – 2018" будут транслировать онлайн. Зрители смогут посмотреть программу первого дня фестиваля. Отмечается также, что в перерывах между выступлениями во время трансляции покажут интервью с исполнителями.

Трансляцию организует партнер фестиваля, сотовый оператор Tele2. Его абоненты также получат скидки на билеты и другие привилегии во время события, которое состоится в Тульской у деревни Бунырево области с 9 по 11 июня.

В программе выступления 70 популярных исполнителей под открытым небом. На сцену поднимутся Mgzavrebi, BrainStorm, The Hatters, Milky Chance, "Браво", "Кирпичи", Lucille Crew, MUJUICE, Animal ДжаZ и другие.

Для абонентов сотового оператора будет работать специальная двухэтажная площадка. На первом уровне можно будет отдохнуть и сделать хороший снимок в фотозоне. Также клиенты Tele2 смогут посетить автограф-сессии и интервью хедлайнеров. Встречи с артистами пройдут 9, 10 и 11 июня на втором этаже площадки.

Регистрация участников фестиваля начнется в первый день, все абоненты оператора-партнера получат скидку на входные билеты на сайте проекта. Москвичи и жители области смогут оплачивать парковку по льготным ценам.

Из Москвы можно добраться до фестиваля бесплатным трансфером. Автобусы 9 июня будут ходить с 10:00 до 19:00 от метро "Бульвар Дмитрия Донского", обратные рейсы запланированы на 11 июня с 15:00 до 21:00.

Подробнее на mintmusic.tele2.ru