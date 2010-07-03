Скончалась режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская

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Режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская скончалась в возрасте 70 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТ.

Гражданская панихида состоится 4 мая с 10 до 11:30 в атриуме Вспомогательного корпуса. Отпевание пройдет в Храме Троицы Живоначальной. Красноярскую похоронят на Перепечинском кладбище.

Желающим проститься будут предоставлены автобусы, которые отправятся от театра к церкви и далее на кладбище.

Наталия Красноярская – последняя ученица выдающегося оперного режиссера Бориса Покровского. В Большом театре она проработала 43 года. Принимала участие в работе практически над всеми спектаклями театра.