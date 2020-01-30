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Культура

14:46

В театре "Кремлевский балет" покажут лучшие спектакли о любви

культура досуг театр

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца

Лучшие спектакли о любви представят в театре "Кремлевский балет". На Большой сцене покажут четыре постановки.

Так, в репертуаре театра на февраль значатся два сказочных "Щелкунчика", балет по бессмертной любовной трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта" и индийская легенда о несчастной любви "Баядерка".

Знаменитый "Щелкунчик", поставленный народным артистом России Андреем Петровым еще в 1993 году, называют важнейшим образцом переосмысления классического балетного наследия. Постановку показывали уже более 300 раз. Предстоящие выступления запланированы на 9 и 23 февраля.

На 11 февраля в театре поставили спектакль "Баядерка". Эта постановка, основанная на знаменитой легенде о несчастной любви, будет показана в новой редакции на основе хореографической композиции Петипа.

Завершится месяц одним из редких спектаклей репертуара. 28 февраля на сцене покажут "Ромео и Джульетту", причем женскую партию впервые в истории исполнит прима-балерина театра "Кремлевский балет" Екатерина Первушина.

Спектакли покажут на сцене Государственного Кремлевского Дворца в сопровождении симфонического оркестра радио "Орфей" (главный дирижер — Сергей Кондрашев).

Ранее стало известно, что в Москве состоится фестиваль будущего театра. Проект, ориентированный одновременно и на профессионалов, и на простых зрителей, покажет взаимодействие древнего актерского искусства с современными технологиями. Посетить показы можно будет с 22 по 29 февраля.

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