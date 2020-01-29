Фестиваль будущего театра пройдет в Москве с 22 по 29 февраля

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

Фестиваль будущего театра пройдет в столице с 22 по 29 февраля. Масштабный проект, ориентированный на профессиональную среду и театрального зрителя, ставит перед собой амбициозные задачи: продемонстрировать новейшие технологии и их взаимодействие с театром, исследовать влияние современного искусства и мультимедиа на театр, показать конкурентоспособность российского театра на мировой арене, пробудить интерес к современному театру, сформировать сообщество драматургов, режиссеров, продюсеров, художников, нацеленных на создание в России театра будущего.

В программу войдут новая постановка создателя петербургско-дрезденского театра "Дерево" Антона Адасинского – спектакль "Золото" (Москва); номинант конкурса "Золотая маска – 2018" – иммерсивное шоу "Вернувшиеся" (Москва); сюрреалистичная сценическая композиция La Llorona от театра "ЧерноеНЕБОбелое" (Санкт-Петербург); философская сказка-легенда для взрослых, рассказанная в формате 3D 360, – VR-спектакль "Забытый поцелуй" (Петрозаводск, Хельсинки); балет-притча самарского театра оперы и балета "Три маски короля"; классическая опера в иммерсивном формате "Пиковая дама" (Москва); шоу оживших скульптур "Мы. Диалог великих предков" (Санкт-Петербург) и другие спектакли, эскизы, перформансы с использованием новейших технологий. После спектаклей будут организованы обсуждения с режиссерами, художественными руководителями и актерами, представляющими свои работы на фестивале.

Фестивальные постановки выйдут за пределы привычных театральных стен театра и будут поставлены в музейных пространствах и современных креативных кластерах, таких как ArtPlay, "Красный Октябрь", музей ГУЛАГа, особняк "Дашков 5".

В рамках фестиваля будут организованы круглые столы, дискуссии и лекции, поднимающие актуальные вопросы о будущем российского и мирового театра, взаимодействии театра и других видов искусства, особенностях и развитии уличного, иммерсивного и digital-театра. В дискуссиях примут участие представители сферы искусства и театра из России, Франции, Германии и других стран.



Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

Для профессиональных актеров, режиссеров, художников фестиваль подготовил специальную образовательную лабораторию.

Кроме того, в рамках фестиваля проходят драматургические конкурсы: "Русская мечта" – конкурс, в котором авторам предлагается по-новому взглянуть на всемирную историю, и "Историческая пьеса" – жанр утопии, распространенный в прозе. Кураторами конкурса стали Елена Исаева (поэт, драматург, лауреат премии "Триумф") и Ольга Михайлова (драматург, киносценарист, поэт, участник оргкомитета Фестиваля молодой драматургии и проекта "Документальный театр"). Пьесы – лауреаты конкурсов будут представлены на фестивале в формате читок.

По итогам планируется издание альманаха и формирование творческого объединения "Лаборатория будущего театра", в котором будут реализоваться различные идеи в сфере искусства.