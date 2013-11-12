XI фестиваль Vivacello откроется 10 ноября в "Зарядье"

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10 ноября XI фестиваль Vivacello – единственный фестиваль в России, посвященный виолончельной музыке, – откроется в концертном зале "Зарядье" программой, которую смело можно было бы назвать парадом звездных виолончелистов.
Меломанам в один вечер предстоит услышать выдающихся музыкантов Нарека Ахназаряна (Армения), Клаудио Бохоркеса (Германия), Данжуло Ишизаку (Германия), художественного руководителя фестиваля Бориса Андрианова и будущую звезду – 18-летнего китайского виолончелиста Чэнь Ибая, ярко заявившего о себе на недавно завершившемся Конкурсе Чайковского.
За пульт Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" встанет Дмитрий Филатов – прошлогодний триумфатор Международного конкурса дирижеров имени Евгения Светланова, единственный из россиян, кому довелось победить в нем.
В этот вечер прозвучат одно из проверенных временем сокровищ виолончельного репертуара – Концерт-рапсодия для виолончели с оркестром Арама Хачатуряна (1963), яркое и невероятно выразительное сочинение молодого французского композитора и гитариста Самюэля Струка "Le Rêve de Maya", написанное в 2015 году для весьма необычного состава исполнителей – виолончели, баяна и оркестра, – и в России до сих пор не исполнявшееся, а также Concerto grosso № 1 для трех виолончелей и оркестра Кшиштофа Пендерецкого (2001), дирижировать которым будет сам автор, и упускать редкую возможность увидеть живого классика во время исполнения одного из самых знаменитых его произведений, конечно, решительно невозможно.
12 и 13 ноября на фестивале выступит Гай Джонстон (Guy Johnston) – один из наиболее значительных британских виолончелистов, гастролирующий по всему миру и преподающий в Королевской академии музыки в Лондоне.
12 ноября концерт под названием "Мастер и музы: виолончели Джебрана Якуба" пройдет в необычном и очень красивом историческом пространстве флигеля "Руина" Архитектурного музея (МУАР). Создателя струнных музыкальных инструментов – мастера, художника и ювелира – Габриэля Джебрана Якуба называют "Страдивари наших дней". И это не преувеличение. На конкурсах скрипичных мастеров его инструменты не раз признавались лучшими и прежде всего – по звуку. Поскольку Джебран – сам превосходный виолончелист, именно в понимании приоритетной важности тембра кроется секрет его успеха. Во флигеле соберутся известные виртуозы из Москвы, Петербурга и Великобритании, чтобы представить инструменты Джебрана в неповторимом ансамбле.
13 ноября в программе, получившей название "Концерт для виолончели с характером", Гай Джонстон вместе с Борисом Андриановым будет аккомпанировать премьерному исполнению сочинения известного писателя Саши Филипенко, написанного от лица виолончели. В роли чтеца – актриса Татьяна Друбич.
Линия литературных чтений получит продолжение 15 ноября на "перекрестном" концерте двух фестивалей – гитарного имени Александра Фраучи и виолончельного Vivacello. Гитарист Дмитрий Илларионов и виолончелист Борис Андрианов дадут в Камерном зале ММДМ уникальный концерт музыки XXI века при участии немецкого актера Андреаса Вишневски и с живым видеоартом от Алексея Чоя. В программе – московские и мировые премьеры. За дирижерским пультом ансамбля Questa Musica – Филипп Чижевский.
16 ноября состоится кроссовер-концерт, в котором примет участие британская виолончелистка Ширли Смарт (Shirley Smart) вместе со своей группой.
17 ноября в продолжение неакадемических виолончельных исследований фестиваля состоится концерт джаз-бэнда Аянны Виттер-Джонсон (Ayanna Witter-Johnson), певицы, виолончелистки, а также композитора. Магический вокал, виртуозное владение инструментом и оригинальные композиции – вот основа ее неповторимых музыкальных перформансов.
Заключительный концерт фестиваля (20 ноября, Концертный зал Чайковского) подарит московским меломанам сразу несколько открытий. Впервые в России выступит прославленный английский виолончелист Рафаэль Уоллфиш – ученик великого Григория Пятигорского, победитель Международного конкурса имени Гаспара Кассадо, профессор Высшей школы искусств в Цюрихе. Еще одна британская участница концерта – пока еще не слишком знакомая нашей публике Лора ван дер Хейден (Laura van der Heijden) – стала победительницей конкурса BBC Young musician of the Year 2012 в 15-летнем возрасте, что открыло ей путь к музыкальному Олимпу. Сегодня она выступает с ведущими оркестрами мира и уже выпустила сольный альбом, посвященный русской виолончельной музыке. За дирижерский пульт Государственного Большого симфонического оркестра (БСО) в этот вечер встанет Джастин Браун (Великобритания). В программе – ставший уже классикой Концерт для виолончели и духового оркестра Фридриха Гульды и российские премьеры сочинений Джеральда Финци и Анатолиюса Шендероваса.
Детали программы доступны по ссылке.
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