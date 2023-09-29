Москва онлайн покажет вечер по случаю премьеры фильма Светланы Проскуриной "Первая любовь"

Фото: кадр из фильма "Первая любовь"; режиссер – Светлана Проскурина; производство – "Русское возрождение"

2 октября в кинотеатре "Художественный" состоится закрытый показ романтической драмы Светланы Проскуриной "Первая любовь". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями фильма.

Согласно сюжету, коллеги по работе – Анна Сергеевна и юная Лена – приезжают на отдых в загородный санаторий и становятся свидетелями преступления. Они начинают собственное расследование и знакомятся с загадочным Георгием.

Роли в фильме исполнили Марина Брусникина, Игорь Верник, Александра Ребенок и другие.

В широкий прокат фильм выйдет 5 октября.

Смотрите прямую трансляцию 2 октября в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.