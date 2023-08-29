Выставка о велокультуре открылась в общественном пространстве "Хлебозавод" в Москве

Фото: Музей Транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы открыл на территории "Хлебозавода" выставку о велокультуре под названием "Как это все закрутилось". Множество экспонатов расскажут посетителям о развитии и истории велосипедного движения в столице. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что музей выставил экспонаты из коллекции 1930–1990-х годов. Гости смогут увидеть такие модели велосипедов, как "Школьник", "Прогресс", "Турист" и другие. Также всем посетителям продемонстрируют складной велосипед "Скиф", который был подарен музею велосипедистом Сергеем Меркуловым в рамках компании "Делаем музей вместе".

Гостям выставки расскажут об изобретении велосипеда, о том, как появились первые сообщества велосипедистов, и о запрете движения на данном виде транспорта по городу.

Москвичам и гостям столицы продемонстрируют урбанистические тренды нынешнего времени и их реализацию, которые могли бы быть не реализованы, если бы в городе не существовало велодвижения, интегрированного в транспортную систему.

В день открытия, 29 августа, с 11:00 до 21:00 для посетителей будут доступны тест-драйвы велосипедов Electra, с 19:00 до 21:00 пройдут соревнования "Медленная гонка", участники и победители смогут получить призы. В 20:00 посетители выставки смогут изучить блюда от "Кухни на районе".

Подчеркивается, что в рамках выставки были организованы регулярные бесплатные экскурсии, они будут идти с четверга по воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00. Для их посещения горожанам необходимо зарегистрироваться на сайте музея транспорта.

На следующий день, 30 августа, в 19:00 в гостиной № 9 на "Хлебозаводе" пройдет обсуждение "Что и кто делает Москву велосипедной? Велосообщества, пользователи, велоинфраструктура".

Куратор выставки Олег Газизов, генеральный директор "Велобайка" Анастасия Ким, руководитель направления по развитию велоинфраструктуры ЦОДД Мария Галинина и активная велопользовательница Луиза Нестерова расскажут о нынешней велоструктуре города и изменениях, которые произошли в Москве за последние 10 лет. Выставка продлится до 17 сентября.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что жители столицы более 65 тысяч раз активировали бесплатные поездки на велосипедах по безлимитным "Единым" и картам москвича.

Он подчеркнул, что велосипед – важное средство передвижения для многих москвичей, поэтому им дают пользоваться бесплатно. Это экономит время, деньги, улучшает городскую экологию, а также повышает доступность велотранспорта.



Велопарковки появятся возле нескольких станций МЦД-3