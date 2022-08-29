В Москве состоится презентация нового альбома группы hodila izba

Фото: vk.com/hodilaizba

17 сентября в клубе "Мумий Тролль Music Bar" состоится презентация нового альбома группы hodila izba "Обряды". Начало концерта в 20:00.

Hodila izba – слияние традиционного русского хора из четырех девушек, а также джазовых и рок-музыкантов. Первый альбом группы "Ходуном" попал в несколько международных плейлистов и массу российских. Второй альбом посвящен традиционным обрядам. За основу взяты песни, связанные с переходными этапами жизни наших предков.

Музыкальный коллектив выступал на фестивалях AWAZ, "ВолгаФест", "Архстояние", на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля, на Moscow Music Week и других мероприятиях.

Приобрести билеты на концерт можно на сайте клуба "Мумий Тролль Music Bar".