Москвичка передала Музею Победы 19 орденов и медалей Третьего рейха

Фото: Агентство "Москва"
Москвичка подарила Музею Победы на Поклонной горе 19 орденов и медалей Третьего рейха из коллекции сына. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе музея.
"Лидия Филипповна Алексеева передала в дар музею награды Третьего рейха, которые собирал ее сын Алексей Алексеев", – пояснили в музее, добавив, что он начал коллекционировать немецкие награды времен Второй мировой войны с 2015 года, отдавая этому увлечению все свободное время. "Алексей Алексеев был частым гостем Музея Победы, поэтому, когда его не стало, Лидия Филипповна передала коллекцию именно сюда", – подчеркнули в пресс-службе музея.
Коллекцию Музея Победы пополнили 11 орденов и крестов Третьего рейха, а также четыре медали, четыре знака и значка. Помимо наград, музею подарили копии холодного оружия, которое было на вооружении Красной Армии и вермахта, и литературу по нумизматике.
"Коллекция подлинных государственных наград Третьего рейха имеет большое историческое значение", – отметил заведующий отделом комплектования фондов музея Анатолий Макотра. По его словам, в дальнейшем эти ордена и медали займут видное место в музейной экспозиции.
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