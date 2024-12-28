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28 декабря, 22:00

Культура

Продюсер Джейсен сообщил о съемках байопика об основателе Pink Floyd Сиде Барретте

Фото: youtube.com/pinkfloyd

Продюсер Питер Джейсен, который работал над байопиком о Бобе Дилане под названием "Совершенный незнакомец" с участием американского актера Тимоте Шаламе, сообщил о съемках фильмов об основателе Pink Floyd Сиде Барретте и Кассе Эллиоте из группы The Mamas & The Papas. Его слова передает The Ringer.

Джейсен рассказал, что работает над байопиком об основателе Pink Floyd Сиде Барретте вместе с сценаристом и режиссером Уошем Уэстморлендом. Он отметил, что уже созванивался с наследниками Эллиот, а также встречался с ее дочерью Оуэн. По его словам, они уже близки к покупке прав на ее книгу "Моя мама Касс".

При этом продюсер не назвал даты выхода обоих байопиков и сроки их производства.

Барретт основал Pink Floyd в 1965 году, став фронтменом и главным автором песен группы. В 1968 году он ушел из группы из‑за проблем с наркотиками и психическим здоровьем. Остаток жизни он провел в Кембридже и умер в 2006 году.

Между тем сериал "Острые козырьки" также получит продолжение. Создатель ленты Стивен Найт рассказал, что после съемок одноименного фильма с актером Киллианом Мерфи планируется создать новый проект по этой вселенной. Действия картины будут происходить после Второй мировой войны, отметил он.

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