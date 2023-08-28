14:46События
Москва онлайн покажет интервью с сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей
Фото: depositphotos/portokalis
29 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть интервью с сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей.
Речь пойдет о роли кинематографа и культуры в целом в формировании идентичности городов. Эмир Кустурица поделится своим видением городов будущего.
Мероприятие пройдет на международном форуме инноваций БРИКС "Облачный город" в рамках Московского урбанистического форума.
Смотрите прямую трансляцию 29 августа в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.