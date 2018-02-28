Частную коллекцию почти из 800 козлов со всего мира покажут в Дарвиновском музее

Выставка "Козел – животное гордое" будет проходить в Государственном Дарвиновском музее с 6 марта по 20 мая.

В экспозиции представят почти 800 козлов со всех концов мира из частной коллекции искусствоведа Елены Кальницкой: от игрушечных до антикварных, от соломенных до нефритовых. Собирать ее она начала 25 лет назад.

Сама Кальницкая призналась, что на ее посуде и мебели дома изображены парнокопытные. Часть тематических интерьеров окажется на выставке. Гости смогут заглянуть в козлиный кабинет и на козлиную кухню, а для детей появится козлиная игровая площадка с игрушками и мультиками, сообщает пресс-служба музея.

Посетителям покажут все семейство полорогих, это овцебыки и туры, серны и антилопы, горные бараны и домашние козы из собрания Дарвиновского музея. Гостям расскажут, как жанр трагедии связан с козлиным блеянием, каково происхождение выражения "козел отпущения" и почему жест "коза" стал символом субкультуры рокеров и металлистов.

1 апреля на выставке состоятся мероприятия по случаю Праздника смех. Для всех желающих организуют народные игры, шуточный стихотворный конкурс и другие развлечения, связанные с козлами.