Москва онлайн: духовой оркестр имени Тимура Дулуша даст концерт на льду

15:07
Фото: tuvaband.ru
29 января зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире выступление духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. Музыканты выступят с программой "Парад Победы на льду" на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.
В этот вечер прозвучат такие произведения, как "Священная война", "Прощание славянки", "Марш Тыва", а также тувинские и русские народные песни. Солировать будет народная артистка Республики Тыва Софья Кара-Оол. Также на концерте выступит детский ледовый театр "АМАС".
Мероприятие пройдет в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Валерий Халилов – выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор. Именно он являлся организатором многих праздничных театрализованных мероприятий, в том числе военно-музыкальных фестивалей "Кремлевская зоря" и "Спасская башня".
Смотрите прямую трансляцию 29 января в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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