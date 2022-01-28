Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:07

Москва онлайн: духовой оркестр имени Тимура Дулуша даст концерт на льду

культура Москва онлайн

Фото: tuvaband.ru

29 января зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире выступление духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. Музыканты выступят с программой "Парад Победы на льду" на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

В этот вечер прозвучат такие произведения, как "Священная война", "Прощание славянки", "Марш Тыва", а также тувинские и русские народные песни. Солировать будет народная артистка Республики Тыва Софья Кара-Оол. Также на концерте выступит детский ледовый театр "АМАС".

Мероприятие пройдет в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Валерий Халилов – выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор. Именно он являлся организатором многих праздничных театрализованных мероприятий, в том числе военно-музыкальных фестивалей "Кремлевская зоря" и "Спасская башня".

Смотрите прямую трансляцию 29 января в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать