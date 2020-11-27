Режиссер "Гарри Поттера" рассказал, чего боялся на съемках первой части

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень". Реж. – Крис Коламбус/Warner Bros. Pictures

Режиссер фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната" признался, что испытывал страх на съемках первой части из-за ощущения огромной ответственности за легендарную франшизу. Об этом сообщает Collider.

"Особенно тяжело мне дался первый фильм. Первые две недели я каждый день думал, что меня уволят. Все было хорошо, но я опасался, что если что-то пойдет не так, то мне укажут на дверь. Эти свои эмоции мне приходилось прятать, чтобы иметь возможность нормально общаться с людьми и создавать на площадке теплую атмосферу", – сказал режиссер.

По словам Коламбуса, ответственность за выбор внешнего облика героев, проработку мира Джоан Роулинг и то, как лучше показать волшебство на экране, не давала ему права на ошибку.

Режиссер смог успокоиться лишь после первого тестового зрительского просмотра черновой версии фильма в Чикаго. Предварительная версия ленты имела почти трехчасовой хронометраж, но, несмотря на это, очень понравилась детям и их родителям. Итоговый вариант картины сократили до двух часов 32 минут.

Работа же над второй частью франшизы, как отметил Коламбус, доставила ему гораздо больше удовольствия, так как после успеха первого фильма он чувствовал себя намного свободнее.

Как сообщалось ранее, датский актер Мадс Миккельсен сыграет в новом фильме "Фантастические твари" вместо Джонни Деппа.

В новой части фильма зрители увидят двух персонажей из "Гарри Поттера". Речь идет о Рубеусе Хагриде и юном Волан-де-Морте. Ожидается, что роль лесничего из Хогвартса сыграет Робби Колтрейн.