Данила Козловский снимется в новом сезоне "МакМафии"

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Актеры Данила Козловский и Софья Лебедева снимутся в новом сезоне сериала о русской мафии "МакМафия". Об этом передает ТАСС со ссылкой на Роскино.

"Актеры подтвердили свое участие в новом сезоне сериала", – отметили в Роскино.

Сериал создан по мотивам одноименного бестселлера Миши Гленни. По сюжету, выросший в Великобритании сын бывшего босса русской мафии Алекс Годман, которого играет Джеймс Нортон, пытается уйти от прошлого своих родителей.

По словам гендиректора Роскино Екатерины Мцитуридзе, поддержка международной экспансии российских актеров должна стать одной из приоритетных задач индустрии.

"Российские актеры смогут реализовать свой потенциал только выходя за рамки комфортного локального киносообщества", – добавила она.

Помимо этого, по информации Роскино, Козловский также сыграет роль Вещего Олега в шестом сезоне канадско-ирландского сериала "Викинги", съемки которого проходят по заказу History Channel.

В свою очередь, Диана Пожарская сыграет исполнит роль в англоязычной картине эстонского режиссера Пеэтера Ребане "Жар-птица". А актриса Марьяна Спивак уже завершила съемки в новом проекте Дэнни Бойла про альтернативную вселенную, где никогда не было группы The Beatles.

Ранее сообщалось, что российский актер Юрий Колокольников снимется в боевике Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом, премьера которого намечена на 2019 год.