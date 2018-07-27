Принят закон о показе фильмов на фестивалях без прокатного удостоверения

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Закон о показе фильмов на фестивалях в рамках конкурса без прокатного удостоверения принят Госдумой в третьем чтении, сообщает РИА Новости.

В документе прописано, что под понятием "фестиваль" понимается "культурно-просветительное мероприятие, представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри".

При этом общая продолжительность показа фильма-участника конкурсной программы не должна превышать 10 дней. Кроме того, такие картины можно будет показывать в срок не позднее одного года, следующего за годом их создания.

Законопроект также утверждает за Минкультуры право утверждать перечень проводимых в России международных кинофестивалей.