Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Режиссер Константин Богомолов уходит из МХТ имени Чехова, сообщает РИА Новости.

Режиссер рассказал, что он работает в театре по срочному контракту, срок которого истекает летом. Он уточнил, что новое руководство театра вправе решить продлевать или не продлевать этот договор, однако, как ему известно, у МХТ нет планов, связанных с его режиссерской деятельностью.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта. После его смерти худруком "Табакерки" стал народный артист России Владимир Машков, а МХТ возглавил Сергей Женовач.

Богомолов начал работать в МХТ с 2012 года. Одной из самых известных работ режиссера стал спектакль "Идеальный муж" по Оскару Уайльду. Среди последних его работ в МХТ – "Дракон" по одноименному произведению Евгения Шварца, "Мужья и жены" по фильму Вуди Аллена и "Три сестры".

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