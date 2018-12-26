В Третьяковке рассказали о режиме работы в новогодние праздники

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Третьяковской галерее попросили посетителей обратить внимание на изменения в режиме работы музея в новогодние каникулы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

В субботу, 29 декабря, экспозиции и выставки будут открыты для посещения в обычном режиме. В воскресенье Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка доступны для посещения до 18:00. Кассы и вход закроются на час раньше.

Выставка "Архип Куинджи" в Инженерном корпусе будет открыта до 21:00, Музей-квартира Васнецова и Дом-музей Васнецова – до 17:00.

В понедельник, 31 декабря Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Новая Третьяковка и выставка Куинджи будут открыты до 18:00. Музей-квартира Васнецова и Дом-музей Васнецова закроются для посещения. Во вторник, 1 января, все экспозиции и выставки Третьяковки будут закрыты.

2, 3, 4, 5, 6 и 8 января Старая и Новая Третьяковки открыты для посещения в обычном режиме. В понедельник, 7 января, экспозиции и выставки открыты до 18:00. Выставка "Архип Куинджи" открыта 2 января с 10:00 до 21:00, с 3 по 7 января – в обычном режиме, 8 января – с 16:00 до 21:00.

Помимо постоянной экспозиции, до 13 января доступна выставка "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех", до 20 января – "Михаил Ларионов", до 27 января – "Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918-2018", до 17 февраля – "Архип Куинджи".