Радиостанция "Москва FM" начала проводить эфиры в Clubhouse

Фото: пресс-служба Москва Медиа

"Москва FM" первая из московских радиостанций провела параллельный эфир в Clubhouse. Беседа состоялась в среду, 24 февраля, и была посвящена истории с увольнением сотрудников российской компании за сексистские высказывания. Ставка делалась на максимально приближенный к разговору радиоформат, в котором работает экспертиза на уровне доверительной беседы.

Теперь с помощью нового сервиса любой слушатель радиостанции сможет поучаствовать в дискуссии и попасть в радиоэфир. В планах создать комнаты для программ "Спорт в большом городе", "Жизнь со вкусом", "Денискины рассказы" и "Улица правды".

Clubhouse для радио – это прямой эфир, это обсуждение в моменте и это возможность привлечь экспертов, спикеров через соцсеть, а с ними и новую аудиторию.

"Мы решили попробовать новую площадку, потому что изначально заточены на сервис для аудитории. Если есть возможность быть со слушателями в еще одной среде, мы идем туда. И там, возможно, удобнее присоединиться к беседе, обсуждению актуальной темы. Ты видишь тему Clubhouse на экране смартфона – и через одно нажатие ты в игре!" – рассказал руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов.

Каждый будний день с 17:00 до 18:00 "Москва FM" ждет всех в своей комнате в Clubhouse.