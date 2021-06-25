Москва онлайн покажет обсуждение фильма "Восемь с половиной" с Константином Райкиным

Фото: кадр из фильма фильма "8 1/2"; режиссер – Федерико Феллини; производство – Cineriz, Francinex

28 июня в киноцентре "Октябрь" состоится обсуждение фильма Федерико Феллини "Восемь с половиной" с Константином Райкиным. Модератором встречи выступит российский театровед и театральный критик Павел Руднев.

Проект "КАРО.Арт" и театр "Сатирикон" представят авторский цикл фильмов из коллекции мирового кинематографа с участием народного артиста РФ и режиссера Константина Райкина. В программе несколько фильмов, все они связаны между собой важной человеческой темой – поиском и осознанием человеком самого себя.

Смотрите прямую трансляцию 28 июня в 21:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.