Москва онлайн покажет встречу с Дианой Арбениной на non/fictio№22

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 марта Диана Арбенина презентует новую книгу "Снежный барс" на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№22. Москва онлайн в прямом эфире покажет встречу с солисткой рок-группы "Ночные Снайперы".

Диана Арбенина не только лидер известного музыкального коллектива, она еще и поэт, автор 9 книг. В очередной книге собраны тексты песен, стихи и рассказы о жизни.

Non/fictio№22 в этом году проходит в Гостином дворе. В ярмарке участвуют 300 издательств и культурных учреждений из 19 стран. Посетителей ждут презентации книжных новинок и мероприятия с участием популярных литераторов, иллюстраторов, переводчиков, литературных критиков, ученых, педагогов, кинематографистов и общественных деятелей.

Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.