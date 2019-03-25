Умер режиссер Ларри Коэн

Фото: Кадр из фильма "King Cohen: The Wild World of Filmmaker Larry Cohen", режиссер Steve Mitchell

В США скончался сценарист и режиссер Ларри Коэн, сообщает "Газета.ру".

Коэн ушел из жизни 23 марта в Лос-Анджелесе. Ему было 77 лет.

Свою известность он получил благодаря работе над малобюджетными фильмами ужасов. Среди них "Маньяк-полицейский", "Оно живо" и сериал "Мастера ужасов".

Кроме того, Коэн был автором сценария картин "Телефонная будка" с Колином Фарреллом, "Черный цезарь", "Беспорядки в Гарлеме" и серии фильмов о Коломбо.