Фото: кадр из фильма "Смерть Сталина", режиссер Армандо Ианнуччи

Фильм "Смерть Сталина" начали показывать в кинотеатре "Пионер". Это единственный кинотеатр в Москве, который не убрал картину из своего репертуара после того, как Минкультуры отозвало на нее прокатное удостоверение на нее, сообщает РИА Новости.

Согласно расписанию, с четверга по пятницу будет идти по два сеанса в день. Все билеты на них уже раскуплены.

В "Пионере" сообщили, что в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать, поэтому они действуют в соответствии с законом. При этом прокатчик картины утверждает, что уведомил кинотеатры о получении письма от Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения.

Ранее стало известно, что Минкультуры решило отозвать прокатное удостоверение у картины "Смерть Сталина" по просьбе юристов ведомства. Глава министерства Владимир Мединский заявил, что в России фильм может быть воспринят как "оскорбительная насмешка над всем советским прошлым". Кроме того, Минкультуры пригрозило проверкой всем кинотеатрам, которые всё же покажут картину.

Режиссер картины Армандо Ианнуччи по-прежнему рассчитывает, что картина выйдет на российские экраны.

"Смерть Сталина" – сатирическая комедия режиссера Армандо Ианнуччи, которая рассказывает о событиях после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В России фильм должен был выйти в широкий прокат 25 января.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!