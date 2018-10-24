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Культура

24 октября 2018, 19:00

Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке

культура происшествия

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Об этом сообщила пресс-секретарь артистки.

"Ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим. Состояние артистки удалось стабилизировать", – сказала она, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что выступление Светланы Лободы перенесли на январь 2019 года. Причиной изменения даты концерта стало резкое ухудшение здоровья певицы. Во время репетиции артистке стало плохо, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

Певицу экстренно госпитализировали прямо со сцены. Шоу Лободы должно было состояться в "Крокус Сити Холле" 25, 26 и 28 октября.

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