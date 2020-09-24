Гостем "Ночной смены" станет актер Егор Корешков

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гостем программы "Ночная смена" на телеканале Москва 24 станет актер Егор Корешков. Эфир программы пройдет 24 сентября в 0:40.

Корешков – коренной москвич. После окончания ГИТИСа Егор служил в Театре Наций, совмещая съемки в кино и сценическую деятельность. Широкой публике актер известен по фильму "Горько!".

Зрителям и ведущему "Ночной смены" Александру Богуславскому Егор расскажет, как собирается покорять Голливуд и чего, по его мнению, не хватает российскому кинематографу.

Ранее гостем "Ночной смены" был пианист Лан Лан.