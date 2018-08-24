Слепаков ответил Шнурову на песню "Не хочу быть москвичом"

Фото:YouTube/Семен Слепаков

Бард Семен Слепаков записал музыкальный ответ на песню лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова "Не хочу быть москвичом". Он опубликовал видео "Побазарим за культуру (Шнуров diss)" на своем Youtube-канале.

Бард обыграл противопоставление "культурного" Санкт-Петербурга и "материальной" Москвы, где подчеркнул, что лидер "Ленинграда" сам приезжает на заработки в столицу. Он также раскритиковал музыканта за плохое отношение к друзьям.

Он также отметил, что Сергей Есенин писал стихи в Москве и умер в Ленинграде. Певец пригласил Шнурова в Москву и посоветовал посетить Третьяковскую галерею. Кроме того, бард напомнил и о наличии секса в "Зарядье".

Песню "Не хочу быть москвичом" Шнуров выпустил 18 августа. Он заявил в композиции, что ему не с кем выпить в столице, упомянул снос пятиэтажек и утверждал, что в городе нет коренных жительниц.

Ранее Сергей Шнуров и Семен Слепаков записали клип на песню "Чемпионы", посвященную победам сборной России по футболу на чемпионате мира по футболу.

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