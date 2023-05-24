Режиссер Богомолов написал статью, в которой осудил российскую элиту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Театральный режиссер Константин Богомолов написал для РИА Новости статью "Диетическое горе", в которой осудил часть российской элиты, которая предпочитает скорбеть о прошлой жизни, а не начать работать, отказавшись от презрения к Родине и своим соотечественникам.

"Страна внутри страны. <...> Там обитают особые люди. <...> Они часто богаче или образованнее. Но не это делает их особыми. Особыми их делает сознание себя особыми. <...> Девяносто процентов из этих "особых" называют себя европейцами и просвещенными либералами. <...> Но в глубине души презирают своих недостаточно успешных, недостаточно "продвинутых", "темных" соплеменников", – отметил режиссер.

По его словам, этот "особый" класс россиян состоит из богатых "плебеев" и небогатой интеллигенции. И те и другие презирают друг друга, но вместе они еще больше презирают простой народ. И сейчас, после начала СВО, эти люди оплакивают не людские потери, а свою прошлую беззаботную жизнь. Эту жизнь, считает Богомолов, российской так называемой элите пора оставить в прошлом, поскольку история пошла в другом направлении.

"Пора оставить страдания о прошлом. <...> Надо только суметь выйти из "особняка", засучить рукава и работать, и жить, и верить. Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей", – подытожил он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью для газеты "Известия", в которой заявил, что у Запада не получится развалить Россию, как это было с СССР. По его словам, если такая ситуация возникнет, то она будет решаться не на фронте на Украине, а вместе с вопросом о дальнейшем существовании всей человеческой цивилизации.

