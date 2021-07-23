Гостем "The City. Говорим" станет певица Екатерина Иванчикова из группы IOWA

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь с 23 на 24 июля гостьей программы "The City. Говорим" станет певица Екатерина Иванчикова из группы IOWA. Эфир состоится в 00:20 на телеканале Москва 24.

Ведущий передачи Дмитрий А. Быков узнает у артистки, что происходит с музыкальной индустрией в нашей стране, как новая маскулинность и феминизм отражаются в современной музыке. Также вокалистка группы расскажет, почему украинские и белорусские музыканты успешно завоевывают российскую аудиторию.

Ранее в программе "The City. Говорим" принимала участие актриса Анна Котова-Дерябина.